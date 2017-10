Divieto di elemosina in tutta Torino? la Circoscrizione 4 dice: «no»

TORINO - Si parla di povertà in Circoscrizione 4. Tra i tanti temi affrontati durante l'ultimo Consiglio di Circoscrizione emerge un'interpellanza rivolta alla sindaca Chiara Appendino dalla Lega Nord in cui si richiede di vietare l'elemosia su tutto il territorio comunale. «La povertà non si può ridurre a un problema di ordine pubblico» ha commentato il presidente di Circoscrizione Claudio Cerrato. «Bisogna rispettare regole, leggi, ma la dignità della persona deve rimanere la priorità».

ELEMOSINA - Il presidente della IV si è espresso anche in merito allo sfruttamento di minori che chiedono le elemosina. Nel caso sia coinvolto un ragazzo o un bambino, spiega Cerrato, non si dovrebbe intervenire attraverso una multa, ma dovrebbe essere affidato ai Servizi Sociali e ricondotto entro le maglie di un percorso formativo. La Circoscrizione 4 è impegnata da anni in vari progetti di assistenza e di reinserimento sociale. Per citarne uno, il progetto "Fa Bene" consente alle famiglie con difficoltà economiche di ricevere degli aiuti alimentari in cambio di poche ore di lavoro, utili per il reinserimento nella comunità.