Follia in corso Marconi, senza tetto pretende cibo gratis e sfascia un bar

TORINO - Sedie rotti, tavoli rotti, un locale sfasciato. Tutto per un panino negato. Ha dell’incredibile quanto avvenuto ieri pomeriggio, intorno alle 18:30, in corso Marconi: un senza tetto di nazionalità nigeriana di 31 anni è passato da un bar per chiedere qualcosa da mangiare. Il titolare lo ha invitato a ripassare in orario di chiusura per poter esaudire la sua richiesta.

LA FURIA - A quel punto il senza tetto si è allontanato, ma dopo qualche minuto è tornato con del cibo offertogli da un altro barista. Ritenutosi offeso per il comportamento del gestore che lo aveva invitato a ripassare, il 31enne è improvvisamente diventato aggressivo, ha cominciato a offendere il barista e ha iniziato a sfasciargli il locale sia all’interno che all’esterno, nel dehor. Per placare la furia del cittadino nigeriano, una pattuglia motomontata del Nucleo Mobile è giunta immediatamente sul posto e ha bloccato l’esagitato, provvedendo all’accompagnamento per identificazione e compilazione degli atti di rito.