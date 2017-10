A Torino piove o non piove? Il blocco auto dipende dal meteo: le previsioni

TORINO - Piove o non piove, questo è il dilemma. Senza scomodare ulteriormente Amleto, per capire se il blocco delle auto attivato oggi continuerà e riguarderà altre categorie di veicoli, bisogna dare uno sguardo alle previsioni del tempo. Le temperature alte di questi giorni infatti non aiutano ad allentare l’emergenza smog, anzi: solo l’arrivo della pioggia potrebbe migliorare la situazione e scongiurare l’estensione del blocco ai Diesel Euro 5.

LE PREVISIONI - Inizialmente gli istituti meteorologi avevano previsto pioggia nel fine settimana, ma le condizioni sono cambiate: niente precipitazioni per i prossimi 3/4 giorni, cielo sereno ma temperature in calo rispetto (minime intorno agli 11 gradi, massime intorno ai 20) a quelle registrate fino ad ora. Insomma, il caldo ci abbandonerà forse definitivamente ma le giornate saranno contraddistinte da cielo sereno o comunque poco nuvoloso. Un problema sia per l’inquinamento che per lo stato idrico del Piemonte, in emergenza a causa di una siccità sempre più preoccupante.