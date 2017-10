Cavalli senza documenti tenuti tra mobili e letame: blitz dei carabinieri alla Pellerina

TORINO - Visita «a sorpresa» da parte dei carabinieri ai cavalli della Pellerina: i militari della Stazione Torino Borgata Campidoglio, in collaborazione con i colleghi della Forestale e del personale veterinario dell’Asl 2, hanno effettuato un controllo preso i box di noleggio cavalli del parco, di proprietà di un cittadino italiano di 71 anni, residente a Torino.

LE SANZIONI - Degli otto cavalli che ogni giorno vengono noleggiati da adulti e bambini per delle gite all’interno della Pellerina, ben tre sono risultati privi di documentazione. C’è di più: davanti ai box degli animali, i carabinieri hanno notato una grande quantità di letame e la dislocazione di materiali ingombranti come mobili e casse di plastica. Per questo motivo, al legittimo proprietario saranno notificate sanzioni amministrative entro 90 giorni da parte dell’Asl 2.