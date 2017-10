La lettera commovente al padre ucciso tra le bancarelle: «Spero di essere un grande papà come te»

TORINO - «Spero di essere un grande papà per i miei figli in futuro come lo sei stato tu per me». Ha scritto così Daniele Gugliotta, il figlio di Maurizio, 52 anni, la vittima dell’omicidio avvenuto domenica mattina al mercato del libero scambio di via Carso. Una morte improvvisa, assurda, che ha strappato alla vita un marito e un padre di tre figli. «Tutti ti amavano, tutti ti ammiravano , le persone a noi care e amici sanno che eri una brava persona onesta e che ti facevi in quattro per portare avanti la famiglia e a non farci mancare niente e soprattutto un grande papà», ha scritto ancora Daniele, il figlio più grande.

CHIEDO GIUSTIZIA - Dopo che la famiglia di Maurizio Gugliotta ha chiesto di non strumentalizzare politicamente l’omicidio, il figlio stesso chiede giustizia per quello che è stato fatto a suo padre. «Eri il mio modello di papà perfetto. Ora voglio solo giustizia perché non meritavi una fine così crudele». E poi un pensiero al resto della famiglia: «Mamma, Alessio e Alessandro ora sono nelle mie mani e non gli farò mancare nulla come facevi tu con noi. Ti amerò per sempre papà».