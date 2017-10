Mappa dei cantieri 2018, Appendino: «Priorità a scuole, piscine ed edifici comunali» 

TORINO - «La Giunta ha approvato una delibera grazie alla quale, nelle prossime settimane, inizierà l’iter per l’apertura di numerosi cantieri nel corso del 2018. Si tratta di interventi destinati alla cura del patrimonio residenziale pubblico, con particolare attenzione a residenze socio-sanitarie, edifici comunali e scolastici, piscine e impianti sportivi» ha commentato la sindaca di Torino Chiara Appendino. Il tutto è reso possibile da un impegno economico rilevante: 6 milioni e 700mila euro.

CANTIERI - Quest'anno sono stati stanziati il doppio dei fondi per la manutenzione ordianaria della città. In linea con la politica della sindaca, e della sua Giunta,che preferisce "ristrutturare l’esistente piuttosto che costruire il nuovo". «Questa scelta probabilmente sarà meno «scenografica» e non porterà a tagli di nastri con relativa foto di accompagnamento, ma siamo sicuri che è la strada migliore per garantire ai torinesi l’efficienza della loro Città ed evitare sprechi di denaro pubblico» ha concluso Appendino. Le fa eco il vicesindaco e assessore all'Urbanistica Guido Montanari: «Abbiamo approvato numerosi progetti che consentiranno nelle prossime settimane di iniziare l’iter per poter aprire cantieri lungo l’arco del prossimo anno destinati alla cura del patrimonio residenziale pubblico, con principale attenzione alla manutenzione delle residenze sociosanitarie, degli edifici comunali e scolastici e nella riqualificazione di piscine e impianti sportivi polivalenti». L'approvazione della delibera consente di appaltare e affidare i lavori che partiranno nei primi mesi del 2018.

SOCIALE - Un milione e centocinquanta mila euro saranno a disposizione dell’edilizia abitativa pubblica e per il sociale. Particolare attenzione sarà riservata alla riqualificazione energetica di alcuni stabili. In particolare, i fondi saranno utilizzati per manutenzioni nei centri socioterapeutici e per ricavare sei appartamenti da tre alloggi di ampia superficie in corso Ferrara, 50 da destinare al patrimonio di edilizia pubblica. Duecentocinquantamila euro saranno utilizzati per la decorazione e la sostituzione dei rivestimenti nell’Istituto Maria Bricca, in corso Casale.

SCUOLE - Sono stati approvati anche i progetti per il recupero di diversi cortili scolastici, in primis quelli delle scuole di via Collino 4/12, (Circoscrizione 2), in via Brissogne (Circoscrizione 3), in via Manin, 22 (Circoscrizione 7). All’edilizia scolastica sono stati complessivamente assegnati 350 mila euro. Settecentosettantamila euro è la cifra a disposizione per la bonifica di una area da destinare a parcheggio dell’ex stabilimento Cir, prospiciente la sede della Circoscrizione 5, in via Stradella, 192 e per la manutenzione delle coperture, nel territorio della Circoscrizione 8, dei compendi di via Ormea, 45 e di corso Moncalieri, 18.

PISCINE - Un milione e ottocentomila euro saranno utilizzati per il programma di manutenzione annuale dello stadio Olimpico di corso IV Novembre, di quella dello stadio Primo Nebiolo di Parco Ruffini e per la riqualificazione di diverse piscine (Lido in via Villa Glori, 21; Colletta via Ragazzoni, 5; Gaidano, via Modigliani, 25; Lombardia, corso Lombardia, 95). Del medesimo capitolo fanno parte i progetti per contrastare il degrado delle palestre Ozanam di via Foligno, 14 e via Lanzo, 144 (Circoscrizione 5). Risorse adeguate saranno destinate alla riqualificazione del bocciodromo di lungo Dora Colletta, 53 (Circoscrizione 7) e per i lavori che saranno effettuati nell’impianto polisportivo di via Modigliani, 21 (Circoscrizione 2). Trecentomila euro saranno utilizzati per la messa a norma di impianti e la riqualificazione di diverse sezioni della Polizia Municipale e di commissariati, dalla tinteggiatura alla riparazione di infissi, dal recupero di interrati al ripristino di accessi stradali interni (via Bazzi 6; via Morandi; strada Druento; via Giordano Bruno; viale dei Gladioli 13; via Giulio di Barolo, 6 e via Perugia, 7).

SICUREZZA - Un milione e duecentomila euro saranno destinati a interventi di messa in sicurezza di stabili comunali oltre alla bonifica dall’amianto di due fabbricati dismessi, e poi alla loro successiva demolizione, in via Valentino, 18 e in via Orbetello, 113. Fa parte di questo pacchetto di decisioni afferenti la gestione tecnica di edifici municipali, lo stanziamento di 150mila euro per la revisione del tetto e la cura delle facciate delle sedi dei Vigili del Fuoco, in corso Regina Margherita e in via Corradino, 5. Mentre 850 mila euro, infine, saranno utilizzati per interventi straordinari per la sistemazione di uffici comunali (via della Consolata, 10; via Reiss Romoli, 45 – anagrafe di piazza Montale 10; Assessorato all’Istruzione via Bazzi, 4; via Millio, 20).