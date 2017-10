Blocco delle auto a Torino: com’è andato il primo giorno e quante multe sono state fatte?

TORINO - Nel primo giorno di blocco del traffico a causa del troppo inquinamento sono state fatte solamente tre multe su un totale di 422 veicoli fermati dalla polizia municipale in tutta la città. Un numero davvero esiguo che conferma la ricezione dell’ordinanza firmata lunedì dalla sindaca Chiara Appendino dopo i troppi giorni continui di sforamenti di Pm10. Il divieto di circolazione ieri, ma anche oggi, era valido per tutte le auto diesel con classe emissiva inferiore o uguale a Euro4: per i privati cittadini dalle ore 8 alle ore 19, per i veicoli commerciali dalle 8.30 alle 14 e dalle 16 alle 19 dal lunedì al venerdì, mentre il sabato e nei giorni festivi dalle 8.30 alle 15 e dalle 17 alle 19. La sanzione in caso di mancato rispetto dell’ordinanza è di 164 euro, se pagata nei primi 5 giorni 114,80 euro grazie allo sconto del 30%.