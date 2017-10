Travolge una donna sulle strisce e scappa: in coma una 75enne, caccia al pirata

COLLEGNO - Ha investito un’anziana signora che stava attraversando la strada sulle strisce, poi è fuggito facendo perdere ogni traccia di sé. E’ caccia aperta al pirata della strada che lo scorso lunedì pomeriggio (9 ottobre), intorno alle 17:30 ha travolto un pedone ed è scappato. La donna, 75 anni, ancora oggi si trova ricoverata in prognosi riservata al San Giovanni Bosco di Torino: lotta tra la vita e la morte, mentre la persona che l’ha investita è a piede libero.

CACCIA AL PIRATA - L’incidente è avvenuto all’incrocio tra corso Francia e via Cattaneo, poco prima del cavalcavia. La donna ha sbattuto la testa contro l'asfalto ed è stata soccorsa da alcuni passanti. Pare che l’auto, guidata da un uomo, abbia investito la vittima dell’incidente facendo retromarcia. La polizia municipale sta facendo di tutto per identificare e trovare il pirata della strada: gli agenti hanno acquisito le immagini delle telecamere della zona per trovare tracce dell’auto che ha investito la donna, mentre diversi testimoni oculari sono stati sentiti per ricostruire quanto accaduto. Ogni dettaglio può rivelarsi importante. Chi avesse delle informazioni è pregato di contattare la polizia municipale di Collegno al numero 011-4015600.