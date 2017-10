Il bollo auto manda in tilt il numero verde regionale, attese infinite al telefono

TORINO - Attese di 50 minuti per poter dimostrare di aver pagato il bollo auto e numero verde unico regionale (800.333.444) completamente in tilt. La situazione denota un ottobre nero per tutti gli automobilisti raggiunti dalla lettera della Regione Piemonte per la mancata riscossione della tassa e un’impossibilità di poter utilizzare il numero verde per altri servizi in ambito sanitario, di trasporti, agricoltura, ambiente, istruzione e formazione.

SEMPLIFICARE LE PROCEDURE - Per il disservizio che si è creato, il gruppo regionale del Movimento 5 Stelle ha lanciato un’accusa alla Giunta del presidente Sergio Chiamparino: «Sarebbe bastato comunicare un indirizzo mail al quale inviare la ricevuta di pagamento», dice Paolo Mighetti, consigliere regionale, «in questo modo invece la Regione ha creato un vero e proprio caos». Durante la seduta del Consiglio è stato chiesto all’amministrazione di semplificare le procedure visto che, parola della Giunta stessa, «la tassa automobilistica è quella che riceve la maggior parte delle chiamate e risente delle comunicazioni di accertamento che la Regione Piemonte ha inviato in alcuni periodi dell'anno».

627MILA EURO - L’attacco dei consiglieri pentastellati arriva anche alla luce del costo che il servizio del numero verde costa alle casse regionali: solo per il 2017 sono stati sborsati 627mila euro. «E’ doveroso», aggiunge ancora Mighetti, «pretendere la massima funzionalità».