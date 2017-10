Multe, pugno duro del Comune: addio agli avvisi bonari, dopo 60 giorni scatta l’ingiunzione

TORINO - Tremano gli automobilisti torinesi. Con una delibera proposta dall’assessore alla polizia municipale Roberto Finardi, la Giunta Appendino ha modificato in maniera netta le modalità di riscossione delle multe. La Soris, la società del Comune che si occupa della riscossione, applicherà lo stesso criterio utilizzato da Equitalia: in pratica, la Giunta ha eliminato gli avvisi bonari, quella finestra di tempo che permetteva a chi aveva preso una multa e non l’aveva pagata entro i 60 giorni, di avere ancora tre mesi di tempo per mettere in regola la propria posizione senza incappare in sanzioni pesanti.

LA SITUAZIONE - Come funziona attualmente il sistema di riscossione? E come è destinato a cambiare? Proviamo a fare chiarezza. Oggi l’iter è il seguente: verbale, possibilità di pagare entro 5 giorni con sconto del 30%, 60 giorni per mettersi in regola versando il 100% della multa, avviso bonario con multa raddoppiata ma senza more o interessi, preavviso di fermo, fermo e pignoramento. La delibera approvata dalla Giunta, di fatto, cancella l’avviso bonario: passati i 60 giorni, non ci saranno più tre mesi d’attesa prima del preavviso di fermo. Si passerà direttamente all’ingiunzione di pagamento dopo i 60 giorni.

IL BISOGNO DI FARE CASSA - Un bel «problema» per i trasgressori, una buona notizia per le casse comunali che vedranno entrare più facilmente i soldi delle multe. Il provvedimento era nell’aria: Appendino, durante la presentazione del piano per rientrare dello squilibrio di 80 milioni di euro, aveva più volte sottolineato l’esigenza di rientrare dei crediti spettanti. Ecco perché il Comune in queste settimane invierà 20.000 preavvisi di fermo e 2.000 pignoramenti. Insomma, l’obiettivo è ottenere nel minor tempo possibile quanto spetta alle casse comunali per ridurre le «ormai famose» anticipazioni di tesoreria.