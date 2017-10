Milioni di euro per lavori alle opere pubbliche: «Avete dimenticato la Circoscrizione VI»

TORINO - Nei giorni scorsi il vicesindaco di Torino Guido Montanari ha confermato il grosso impegno economico della città (6 milioni e 700mila euro) da spendere in numerosi progetti per la cura del patrimonio residenziale pubblico, «con principale attenzione alla manutenzione delle residenze sociosanitarie, degli edifici comunali e scolastici e nella riqualificazione di piscine e impianti sportivi polivalenti» come ha ribadito anche la prima cittadina Chiara Appendino. Analizzando l'elenco dettagliato dei lavori in programma salta all'occhio che, di questi fondi, nulla andrà alla Circoscrizione VI

CIRCOSCRIZIONE - «É incedibile come, anche questa volta, la circoscrizione 6 sia stata dimenticata dal Movimento 5 stelle. Segno di una scarso interesse delle problematiche del nostro territorio. Tutte le promesse in campagna elettorale di occuparsi finalmente della Circoscrizione VI?» domanda Valerio Lomanto, consigliere di Circoscrizione VI. «L'ennesima presa in giro nei confronti dei cittadini che ci vivono. I quartieri di Barriera di Milano, Barca e Bertolla, Falchera, Rebaudengo e Villaretto sono stati abbandonati» conclude il Capogruppo di Fratelli D'Italia.