Eventi a Torino, 8 cose da fare venerdì 20 ottobre

TORINO – Tanta musica ma anche cinema, teatro, libri e mostre in questo ricco venerdì torinese. Ecco i nostri consigli per non perdere gli appuntamenti migliori.

Fabri Fibra

Parte da Torino, più precisamente dal Teatro della Concordia di Venaria Reale, il tour con cui Fabri Fibra porterà «Fenomeno», il nuovo disco uscito il 7 aprile, nei più importanti club d’Italia. nato a Senigallia nel 1976, ha cominciato a farsi notare nel '95 sulla scena hip hop italiana con il nome di Fabri Fibra, grazie a un paio di demo su cassetta. Attivo nella «Teste Mobili Crew», collettivo hip hop con base nelle Marche, incide con gli «Uomini di Mare» prima di pubblicare a proprio nome «Turbe Giovanili» (2002), costruito su basi prodotte da Neffa. Da quel momento un escalation di successi. La sua ultima hit è «Stavo pensando a te».

Folk Made in Italy

I Modena City Ramblers di nuovo all'Hiroshima Mon Amour dopo il sold out del 6 ottobre con il «Mani come rami tour». Il loro nuovo album «Mani come rami, ai piedi radici» è uscito lo scorso 10 marzo per l'etichetta della band «Modena City Records», a 4 anni di distanza dall'ultimo disco di inediti e vanta la collaborazione con la band americana «Calexico», che possiamo ritrovare nella ballata Ghost Town, cantata in inglese. www.hiroshimamonamour.org.

La star tv in libreria

La giudice di «Ballando con le Stelle» Carolyn Smith presenta il suo nuovo libro «Ho ballato con uno sconosciuto», al Mondadori Megastore alle 18.30, in cui racconta la sua lotta vittoriosa contro il cancro.

Cinema

Tre giorni per assistere alla visione dei più grandi e recenti film, non solo blockbuster ma anche produzioni indipendenti, introdotti e raccontati direttamente dai loro creatori. Al Cinema Massimo, dal 20 al 22 ottobre, un appuntamento dedicato alle scuole e ai cinefili, un’occasione unica per incontrare e conoscere tutti i grandi nomi del cinema mondiale. Tanti gli appuntamenti imperdibili: l’anteprima europea del Siggraph's Computer Animation Festival, presentato in sala dal direttore dell’edizione 2017, Pol Jeremias e una speciale proiezione di Guardiani della Galassia, Vol. 2. View Fest è un festival internazionale che si concentra su registi italiani, artisti digitali e altri professionisti creativi. Per informazioni: 011 8138574, www.cinemamassimotorino.it.

Teatro

A Le Musichall (Via Juvarra 15) «Teatro Necessario», pluripremiata compagnia di teatro di strada e circo contemporaneo di Parma, porta a Torino uno spettacolo esilarante che si ispira all’opera «Il barbiere di Siviglia». Immersa in un’atmosfera d’altri tempi in cui il barbiere, oltre a fare barba e capelli, cantava, suonava, serviva da bere e consigliava i clienti, la platea diviene una grande sala d’attesa e il pubblico protagonista della serata. Un po’ sciamani un po’ dottori, i tre attori-aspiranti barbieri sono veri e propri artisti del cuoio capelluto, determinati a curare, a suon di lozione, qualunque problema, certi che il cliente uscirà pulito e liscio, rigenerato nel corpo ed elevato nello spirito. Biglietti: ingresso intero 20 euro. Ingresso ridotto (over 65 - under 12) e convenzionati (Cral, Associazioni, Abbonamento Musei, Torino+Piemonte card e Torino+Piemonte Contemporary card, Opera Torinese del Murialdo): 18 euro.

In mostra la vita quotidiana

La mostra nasce dalla collaborazione tra la Fondazione Tancredi di Barolo e il Dipartimento di Filosofia e Scienze dell'Educazione dell'Università di Torino, l'Universidade de Sao Paulo (USP) - Projecto Livres e il Centro Studi «Guido Gozzano - Cesare Pavese» dell'Università di Torino. L'esposizione presenta per la prima volta in Italia libri di scuola, materiali didattici e oggetti di vita quotidiana ideati e realizzati dagli indios brasiliani per l'alfabetizzazione e l'inculturazione delle generazioni più giovani. Inoltre la mostra crea un link virtuale, ma estremamente realistico, con le esperienze culturali e iconografiche altrettanto innovative realizzate in Italia, e più precisamente per i contadini dell'Agro Romano, a partire dal 1906, per iniziativa del piemontese Giovanni Cena, di cui ricorre nel 2017 il centenario della morte. La mostra sarà visitabile all'interno del Percorso Libro del Musli. Per informazioni 011 19784944, www.fondazionetancredidibarolo.com, info@fondazionetancredidibarolo.it.

Musica classica

All'Auditorium Rai, grandi bacchette si alternano con il Direttore principale dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, James Conlon, nei 24 concerti in programma per la stagione 2017-2018. Protagonisti molti solisti di prestigio, presenti anche nella rassegna «Rai NuovaMusica» e nel Festival di Primavera, dedicato a Rossini nel 150mo della scomparsa. Il 20e 21 ottobre con James Conlon, musiche di Brahms. Per informazioni: 011 8104961, www.osn.rai.it, biglietteria.osn@rai.it.

Musica da ballare

Al Bunker (via Nicolò Paganini, 1 0/200) il Dj e produttore torinese, Rills che colleziona e suona dischi da quasi 20 anni. House e techno in tutte le loro possibili sfumature sono gli ingredienti prediletti nei suoi set. Ha prodotto dischi per importanti etichette internazionali come All Inn, 8bit, Get Physical, In Haus Wax e ha da poco prodotto il suo ultimo Ep composto da quattro tracce per la leggendaria label di Detroit: Visionquest. Inizio serata dalle 23. Per infromazioni: 339 5454 752.