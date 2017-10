Casa Pound-antifascisti, tensione durante la «passeggiata anti spaccio» in San Salvario

TORINO - Cacciare gli spacciatori dal quartiere San Salvario: è questo l’obiettivo delle «passeggiate» organizzate in questi giorni da CasaPound Torino in quello che è uno dei quartieri più multietnici della città. Camminate al chiaro di luna che non sono andate giù a una parte del quartiere, gli antifascisti, scesi in strada per contrastare l’iniziativa di Casa Pound.

LA TENSIONE - Il picco di tensione si è toccato poco dopo le 21:00, poco vicino al pub Asso di Bastoni, storico ritrovo degli esponenti di estrema destra. Tricolori da una parte, tamburi dall’altra. In mezzo le forze dell’ordine, in tenuta antisommossa per scongiurare il contatto tra le parti. Il contatto non c’è stato, così come la passeggiata ma per un’oretta circa si è rischiato lo scontro. Casa Pound ha dovuto rinunciare alla propria iniziativa, gli antifascisti hanno continuato a cantare e a fare rumore intorno a via Cellini.

LE REAZIONI - «Questa sera ci è stata vietata la passeggiata contro lo spaccio ma ai centri sociali è stato permesso di andare in giro per il quartiere liberamente. Noi comunque rimaniamo al nostro posto, come sempre dalla parte del quartiere e dei residenti». Gli antifascisti, dal canto loro, fanno sapere che continueranno a "marcare" le passeggiate: «Casapound non deve sfilare mai più, lo si è detto chiaro e tondo, lo si dirà ancora!». La tensione non accenna a diminuire quindi, anzi.