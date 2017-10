Fallisce il trucco della borsa schermata, ladra bloccata al Carrefour di corso Turati    

TORINO - Si è presentata in cassa dichiarando di dover acquistare solo una lattina di aranciata del valore di 1 euro e 25 ma nascondeva oltre 200 euro di prodotti cosmetici. La donna è stata arrestata dagli agenti della Squadra Volante all'interno del Carrefour di corso Turati.

COSMETICI - La cittadina rumena ventisettenne aveva riempito la sua borsa con oltre 200 euro di prodotti per la cosmesi del corpo. Non essendosi accorta della presenza di un addetto alla vigilanza interna, la donna si è dunque presentata alle casse pagando solo la lattina. Giunta in prossimità dell’uscita, è stata fermata dal personale di sorveglianza e non ha potuto fare altro che mostrare il contenuto della borsa. All'interno di questa c'era una spessa schermatura fatta di fogli di alluminio, stratagemma utilizzato per neutralizzare il sistema antitaccheggio della cassa del supermercato. La donna, con precedenti specifici, è stata tratta in arresto per furto aggravato.