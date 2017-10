Ora è ufficiale: dopo l’omicidio di Maurizio Gugliotta, Barattolo si ferma per lutto

TORINO - Il provvedimento era nell’aria e annunciato da qualche giorno. Ora c’è anche l’ufficialità: Barattolo, il mercato di libero scambio di via Carcano, è stato sospeso in segno di lutto nelle giornate di sabato 21 e domenica 22 ottobre. Lo ha deliberato la Giunta comunale, su proposta dell’assessore al Decentramento, Beni Comuni e Diritti, Marco Giusta. La sospensione, una decisione inevitabile dopo l’omicidio di Maurizio Gugliotta, riguarda anche l’attività di libero scambio a canale Molassi.

PARLA GIUSTA - «E’ una decisione – spiega l’assessore Giusta - presa dall’Amministrazione comunale per esprimere il cordoglio e la vicinanza di tutta la città alla famiglia del signor Maurizio Gugliotta». A quasi una settimana dall’episodio costato la vita al 52enne, il figlio Daniele ha scritto una lettera commovente, chiedendo giustizia ma invitando tutti quanti a non strumentalizzare politicamente l’omicidio del padre. Intanto non si placano le polemiche per la frase del consigliere comunale Davide Lantermino, che ha affermato come «Poteva essere una strage, tutto si è risolto per il meglio».