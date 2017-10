Debito del Comune da 80 milioni di euro, revisori favorevoli al Piano di Appendino

TORINO - E’ favorevole il parere dei revisori dei conti sul Piano quadriennale di Riequilibrio finanziario studiato dalla Giunta Appendino, quello che dovrebbe permettere di appianare il debito di 80 milioni di euro presentato pochi giorni fa, anche se c’è qualche riserva su alcuni punti. In primis i revisori non sono convinti che tutto ciò che ha annunciato la sindaca siano realizzabili, come la vendita di diversi immobili di proprietà da cui il Comune dovrebbe riuscire a incassare 73 milioni di euro. La fiducia dei revisori però, almeno in questa prima fase, comunque c’è: il debito diminuirà, l’interrogativo è se sarà raggiunto l’equilibrio.

REAM - Un secondo punto è stato sottolineato dai revisori, ossia l’ultima indagine aperta che vede proprio Chiara Appendino indagata per falso ideologico insieme all’assessore al Bilancio Sergio Rolando e al capo di Gabinetto Paolo Giordana. A essere sotto la lente di ingrandimento è il debito di 5 milioni di euro nei confronti della Ream che, ribadiscono nel documento, andava inserito nel bilancio del 2017. Nessun problema sembra esserci con la vendita di quote di società partecipate e i tagli alla spesa corrente paventate per il Piano di Rientro.