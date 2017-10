Troppo traffico, via Chiesa della Salute soffoca nello smog: «Respiriamo veleno»

TORINO - Traffico, smog, clacson, aria irrespirabile. La scena è sempre la stessa. Basta presentarsi in via Chiesa della Saluta al mattino, quando le persone escono dalle case per arrivare nel posto di lavoro e il copione non cambia mai: un lungo serpentone di auto «paralizza» la via. La coda parte dall’incrocio con via Stradella e prosegue per cinque interminabili isolati. I residenti sono stufi, non ne possono più. La viabilità è un incubo in più momenti della giornata. «L’amministrazione comunale è ambientalista a parole, ma disinteressata a situazioni come questa» afferma Giovanni.

SITUAZIONE ALLARMANTE - In realtà proprio in questi giorni la viabilità in zona Borgo Vittoria è più che mai al centro del dibattito: alcuni residenti e commercianti chiedono di eliminare una delle due piste bidirezionale di corso Venezia in favore di parcheggi. Proposta rimandata al mittente dall’assessore ai Trasporti Maria Lapietra. Tutto ruota sulla riapertura di corso Venezia, attesa ormai con ansia dai residenti e commercianti. Solo con la riapertura, gran parte del traffico veicolare verrà spostato da via Chiesa della Salute a corso Venezia. La domanda (retorica) più frequente è sempre la stessa: «Perché hanno chiuso corso Grosseto, prima di completare corso Venezia»?

LE SOLUZIONI - Le parole e promesse, a detta dei residenti, si sprecano ma le soluzioni latitano. Anche le proposte dei cittadini differiscono tra loro: c’è chi chiede più spazio per le auto, chi invece invoca pedonalizzazioni e una mobilità più dolce e meno invasiva. La posizione del Comune è nota: i torinesi dovrebbero avere meno auto. Resta il fatto che i disagi sono all’ordine del giorno, sempre più pesanti. Il traffico è un incubo, i commercianti faticano ad arrivare a fine mese ma a preoccupare maggiormente è la salute dei residenti, costretti a respirare un’aria «tossica».