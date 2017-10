Il blocco delle auto prosegue, a Torino aumentano le multe: in città fermati i «furbetti»

TORINO - Lo smog non accenna a diminuire, i divieti sono sempre validi e i vigili danno più multe. E’ un riassunto molto spicco, ma il secondo giorno di blocco del traffico a causa del livello alto di Pm10 ha visto aumentare il numero di coloro che hanno provato ad aggirare il blocco: 377 i veicoli feriti e controllati, 14 i verbali redatti. In crescita i «furbetti» che nel primo giorno erano stati solamente tre, mentre in calo i veicoli fermati, 422 nella giornata di ieri. Insomma, meno controlli ma più multe.

IL BLOCCO - Intanto anche oggi, venerdì 20 ottobre, prosegue il divieto di circolazione per tutte le auto Diesel Euro 4 o di classe emissiva inferiore. Il blocco è valido dalle 08:00 alle 19:00 per i privati cittadini, mentre i veicoli commerciali non possono circolare dalle 08:30 alle 14:00 e dalle 16:00 alle 19:00. Domani, sabato 21 ottobre, si fermeranno anche i Diesel Euro 5. Lo smog non accenna a diminuire e dal Comune lanciano l’allarme: «Rimanete chiusi in casa e non aprite le finestre». La sanzione in caso di mancato rispetto dell’ordinanza è pari a 164 euro, con sconto del 30% (114,80 euro) se pagata nei primi 5 giorni.