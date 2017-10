«Credevano li stessi filmando», disabile in carrozzina aggredito davanti all’ex Moi

TORINO - Voleva raggiungere l’ortopedia al numero civico 191 di via Giordano Bruno e per farlo non poteva che passare davanti alle palazzine occupate ormai da molti anni. Sul bracciolo della carrozzina che usa per spostarsi Yassin B., marocchino di 55 anni da una trentina d’anni in Italia, ha un supporto elettronico per il cellulare, una sorta di staffa molto costosa che gli premette di avere lo smartphone a portata di mano semplificandogli di molto la vita. Tre occupanti delle palazzine però hanno creduto che stesse filmando e facendo foto e così lo hanno circondato e aggredito. In primis si sono impossessati del suo cellulare controllando che non ci fosse traccia di loro, poi, una volta appurato che non stava facendo alcun reportage, gli hanno rotto la staffa e ridato lo smartphone. «Credevano che stessi filmando», racconta Yassin.

LA POLIZIA - Dopo l’aggressione e il danno di oltre 400 euro, il cinquantacinquenne ha raggiunto il camper della polizia che staziona non lontano dalle palazzine occupate. Agli agenti ha raccontato quanto successo mostrando loro la staffa rotta. «Mi hanno risposto chiedendomi i documenti per identificarmi», racconta Yassin, «e intanto gli aggressori se ne sono andati via». L’aggressione si è conclusa così, con una denuncia sporta, una Volante intervenuta sul posto, ma senza che i tre responsabili siano stati identificati e fermati.