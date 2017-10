Residenti in strada dopo l’omicidio di via Carcano: «Non vogliamo più il suk»

TORINO - Il futuro del mercato del libero scambio è ancora un’incognita. Ci sono ormai meno di due settimane a disposizione dell’amministrazione per decidere il da farsi dopo l’omicidio avvenuto domenica mattina, in cui ha perso la vita Maurizio Gugliotta, e il primo provvedimento con lo stop del mercatino per due settimane. Intanto per ribadire la propria posizione un centinaio di residenti del quartiere è sceso in strada nella serata di ieri per protestare contro «Barattolo», il nome voluto dall’assessore Marco Giunta per l’ormai ex suk. «Dopo gli ultimi fatti di violenza», hanno spiegato i manifestanti durante la fiaccolata, «pensiamo sia importante un momento di raccoglimento e di silenzio. Più volte abbiamo denunciato il suk e più volte siamo scesi in strada a protestare: ma non siamo riusciti a impedirlo".