L’interruttore nascosto spegne le slot: così il barista disonesto aggira l’ordinanza Appendino

TORINO - Un interruttore nascosto sotto il bancone del bar: è in questo modo che il titolare di un bar nel cuore di zona San Paolo riusciva ad aggirare l’ordinanza del Comune di Torino che impone orari precisi per l’utilizzo delle videoslot. In caso di controlli da parte delle forze dell’ordine, al barista bastava premere l’interruttore per spegnere immediatamente tutte le slot del suo locale.

CONTROLLI E MULTE - L’uomo, un imprenditore cinese, dovrà ora pagare 5.000 euro di multa sia per l’interruttore installato illecitamente che per la mancata diversificazione dell’offerta di gioco. I controlli nel territorio della Guardia di Finanza hanno permesso di sequestrare alcune videoslot irregolari e irrogare sanzioni per un totale di 8.000 euro.