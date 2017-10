Moncalieri tecnologica, sul telefono fisso e sul cellulare l’allerta meteo e la viabilità

MONCALIERI - Il passato insegna e spesso è utile a prevenire ulteriori disgrazie. Le immagini del maltempo che lo scorso anno ha messo in ginocchio il comune di Moncalieri sono ancora fresche e, con l’avvicinarsi di una possibile nuova ondata, l’amministrazione ha pensato bene di dar vita a un servizio - Alert System - che possa avvisare sullo smartphone i cittadini in tempo reale su allerta meteo, chiusura scuole, viabilità , ma anche notizie utili di interesse generale riguardanti le diverse iniziative del Comune stesso. Per informare più moncalieresi possibile, in questi giorni oltre ottomila famiglie riceveranno il messaggio del sindaco Paolo Montagna in cui verrà annunciato il nuovo servizio, insieme alle modalità di registrazione.

COME FUNZIONA - Innanzitutto bisogna registrarsi su questo sito. Quando ci sono segnalazioni, una voce pre-registrata comunicherà il messaggio direttamente al numero telefonico indicato. Il Comune di Moncalieri fa sapere che la società che ha fornito il servizio, la ComunicaItalia di Roma, è già in possesso di una banca dati telefonica con i numeri fissi che risultano dagli elenchi pubblici, ma affinché il servizio sia più efficace si cercherà di ampliare i recapiti a disposizione. «Un altro servizio utile», ha commentato Montagna, «per essere sempre più vicini».