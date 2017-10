Pensionato con scopa e paletta pulisce la strada, la storia del signor Emanuele

TORINO - Si chiama Emanuele, ha 76 anni, attualmente è in pensione e dimostra un senso civico decisamente fuori dal comune. Alcuni passanti lo hanno notato nei giorni scorsi nei pressi del parco della Tesoriera, lato via Borgosesia, armato di scopa e paletta, mentre spazzava via le foglie secche che, come è naturale d'autunno, si accumulano in strada. Incuriositi dalla strana scena che si parava davanti ai loro occhi, si sono avvicinati e hanno chiesto al signor Emanuele cosa stesse facendo. La risposta ha lasciato tutti di stucco.

PENSIONATO - Di fianco al bidone nero munito di rotelle che utilizza per la sua raccolta, il signor Emanuele ha raccontato con semplicità la sua storia: ama la sua città, ancora di più il suo quartiere e non vuole vederlo degradato. «Sono in pensione e preferisco rendermi utile in questo modo e spero che altri possano prendere spunto». Le foto del pensionato-spazzino sono finite in men che non si dica sui social network suscitando centinaia di reazioni di apprezzamento e solidarietà. In tanti si sono complimentati con il signor Emanuele per il lavoro che spontaneamente (e gratuitamente) svolge per la città di Torino. «Lo conosco», scrive qualcuno su Facebook, «anche l'anno scorso ha fatto lo stesso lavoro: prima toglie i ciuffi d'erba vicino ai marciapiedi e poi raccoglie le foglie su via Borgosesia e via Asinari di Bernezzo. L'amiat, oltre a dirgli grazie, dovrebbe almeno dargli dei sacchi per la raccolta delle foglie. Grazie Emanuele».