Eventi a Torino, 9 cose da fare sabato 21 e domenica 22 ottobre

TORINO – Dai sapori della tradizione, allo spettacolo passando per la cultura e la musica; c'è veramente di tutto in questo weekend torinese. Ecco i nostri consigli per non perdere gli appuntamenti più interessanti.

Gusto

Una giornata all'insegna della spensieratezza e dell'allegria per quasi tutta via Madama Cristina. Domenica 22 ottobre torna la sesta edizione dell'ormai attesa fiera autunnale Borgo Di Vino. Durante la giornata sarà possibile incontrare tanti commercianti pronti a far conoscere le loro realtà. Degustazione vini e food, giochi per bambini, animazioni musicali.

Specialità della tradizione

Domenica 22 ottobre il gran finale del Festival Mondiale del Bagnetto Verde che per l’edizione 2017 si è trasformato in una manifestazione diffusa coinvolgendo diverse città piemontesi prima di arrivare a Torino. Come da tradizione, l’evento finale si svolgerà in Piazza Madama Cristina e allieterà i palati con l’irresistibile fascino del «Re» delle salse piemontesi. Nato nelle cucine reali dalla creatività culinaria di Giovanni Vialardi, verrà riproposto da oltre 40 squadre che si contenderanno il titolo di Miglior Bagnetto Verde. Sono aperte le iscrizioni per partecipare alla finale a fianco delle squadre già qualificate nelle tappe precedenti del Festival. La gara è aperta a tutti, privati, associazioni, cuochi professionisti o amatoriali dai 4 ai 94 anni (per iscrizioni scrivere a info@bagnettoverde.it o chiamare il 3492237484). Piazza Madama Cristina comincerà ad animarsi verso le 10 con il mercatino culinario e la zona ristoro. Coltelli e mezzelune cominceranno ad affilarsi alle ore 12, quando le squadre cominceranno ad allestire le proprie postazioni. Alle 14 partirà ufficialmente la sfida a suon di prezzemolo, aglio e ricette segrete. A partire dalle 16 una giuria tecnica formata da osti, chef stellati e critici gastronomici, e la giuria popolare voteranno secondo criteri di valutazione che riguardano la bontà del bagnèt, l'aderenza alla ricetta originale, la presentazione della propria postazione e della ricetta. Potranno far parte della giuria popolare tutti coloro che saranno convenuti in piazza e avranno piacere di partecipare alle votazioni degustando le ricette delle varie squadre. Seguirà alle 18 la premiazione del Miglior Bagnetto Verde 2017 e la consegna dell’ambito trofeo in cristallo.

Tedx Torino

Il 22 ottobre, alla Cavallerizza Reale si terrà il primo TEDxTorino Salon dal titolo «Visioni». Sul palco quattro speaker di fama internazionale, protagonisti assoluti della giornata. Nei loro talk, esperienze di vita, segreti professionali e tutta la creatività necessaria per accendere nuove idee.

Quattro personalità che operano in quattro ambiti diversi condividono con il pubblico la propria visione del mondo. Si raccontano e ci raccontano da quali angolazioni guardare il loro universo e di come questo abbia connessioni sinergiche con la tecnologia. Ognuno di loro è un visionario: ognuno di loro ha avuto il coraggio di seguire le proprie inclinazioni e di arricchire i propri sogni con visioni fuori dall’ordinario. Quattro storie in cui queste visioni, appunto, si sono trasformate in realtà. David Putrino, unendo la fisioterapia alle neuroscienze, studia tecniche innovative per applicare le nuove tecnologie alla medicina e alla riabilitazione. Maureen Fan applica la sua creatività nel campo dell’’intrattenimento: tra cinematografia e gaming contribuisce a creare mix strabilianti tra verità e finzione. Leslie Iwerks, produttrice, autrice e documentarista, ci porterà dietro le quinte del magico mondo dell’animazione, mostrandoci come dall’ispirazione, dalla determinazione e dalla fiducia nel proprio istinto visionario possano prendere forma Storie che valgono la pena di esser raccontate. LK Shelley è una delle più famose Venture Capitalist del mondo: la sua capacità imprenditoriale è il tassello fondamentale per la realizzazione di ogni progetto e per trasformare qualsiasi visione in realtà.

Party in musica

Sabato 21 ottobre al Blah Blah di via Po si terrà il party finale del ToHorror Film Fest 2017. Ecco il programma: dalle 16 il concorso cortometraggi, alle 18 l'incontro «l’angolo del fumetto», con Marco Bucci e Jacopo Camagni. Presentazione di «Nomen Omen», graphic novel edita da Panini Comics, alle 18.40 l'incontro «Il Lettore Spaventoso», con Franco Pezzini: piccolo spazio di consigli letterari. Alle 19 l'incontro «Il Diavolo è nei Dettagli», con Giovanni Arduino e Mauro Gariglio e «Le Venti Giornate di Torino» di Giorgio De Maria. Alle 21 l' evento Off - Anteprima: «I vampiri sognano le fate d’inverno?». Alle 21.30 l'evento Off - l'Anteprima trailer: Louis Nero presenta «The Broken Key», alle 22 la premiazione. Dalle 24 dj set da mezzanotte con Melody Maker(s), DJ Blaster T., Carlo Killblasterdj Clinco.

Mercatini

Torna sabato 21 ottobre il Balon, il mercatino dell'usato più importante di Torino, dalle 7 alle 17 che si snoda tra le vie di Borgo Dora e che, puntualmente si arricchisce di bancarelle, espositori e soprattutto di tantissimi e bellissimi pezzi di antiquariato. Se siete alla ricerca di qualche mobile o qualche pezzo di arredamento particolare e unico non esitate a visitarlo.

Api e miele all'Orto Botanico

Domenica 22 ottobre, dalle 10 alle 19 Accompagnati dagli apicoltori Lorenzo Domenics e Marco Cucco sarà possibile assaggiare i quattro mieli prodotti durante l’anno dagli alveari cittadini del Boschetto dell’Orto Botanico grazie alle meravigliose fioriture del Parco del Valentino, e spiare le api nella loro attività di fine estate. Visita guidata compresa nel biglietto d'ingresso

Torino cinematografica

Una passeggiata per il centro cittadino, all’insegna dell’approfondimento degli angoli cinematograficamente più celebri, appetibili per i grandi maestri della ripresa italiana e di fama internazionale e che hanno condotto Torino ad essere la capitale della cinematografia italiana. Un focus particolare verrà posto sul cinema noir. Ritrovo alle 15.15 davanti a Palazzo Chiablese (p.zza S. Giovanni 2). Durata 2 ore circa, con termine davanti alla Mole antonelliana. Per info e prenotazioni: 339 3885984, info@culturalway.it.

Comicità

Settimo appuntamento con Torino Comedy Lounge, il festival in collaborazione con School of Comedy Italia, che porta ogni settimana comici da tutto il territorio nazionale al circolo Arci Popdi via Berthollet 25F. Sabato 21 ottobre alle 21.30 salirà sul palco Nicolò Falcone. Nato nel 1984 a Belluno, cresciuto a Venezia, ha studiato legge a Bologna. È diventato avvocato, per poi scoprire che non era la sua strada. Ora è campione mondiale di Monopoly e comico di Comedy Central (Sky). La sua passione è correre sugli sci, in moto, in barca. Contemporaneamente. «Io, campione» è il primo spettacolo del veneziano Nicolò Falcone. Si tratta di un monologo satirico aggressivo, nel quale il pubblico viene invitato a mettere da parte la «pietas» e a condividere la rabbia e la frustrazione di chi sa di aver ragione, ma non riesce a trarne vantaggio. Il progetto di diventare avvocato, la vittoria del mondiale di Monopoly e il rapporto con la sua ragazza saranno gli spunti per raccontare al pubblico il punto di vista del ragazzetto viziato a cui la vita e la famiglia non hanno mai fatto mancare nulla. Si dice che il comico debba partire dalla critica di se stesso, per poi andare a criticare gli altri. In «Io, campione» questo è esattamente quello che viene offerto al pubblico. Tranne la parte della critica di se stesso. Per info e prenotazioni torinocomedylounge@gmail.com

Fuori porta

Il premio Pulitzer Colson Whitehead presenta a Ivrea, «La ferrovia sotterranea». Sabato 21 ottobre primo appuntamento con «Invasione tutto l'anno». È l’americano Colson Whitehead, dell’unico romanzo degli ultimi vent’anni a vincere sia il Premio Pulitzer per la narrativa sia il National Book Award, il primo ospite del programma di incontri «Invasione tutto l'anno»: sabato alle 18 nella sala di Santa Marta di Ivrea parte così ufficialmente il conto alla rovescia per la sesta edizione del festival della lettura «La grande invasione» che si terrà dall’1 al 3 giugno 2018. Il festival ha accolto, nell’ultima edizione, 20 mila persone ed è oggi considerato uno dei più interessanti nel panorama nazionale e non solo. L’incontro è preceduto alle 17 dalla proiezione del documentario «Il lato sbagliato del ponte» scritto e realizzato da Paolo Cognetti e Giorgio Carella, prodotto da Minimum Fax Media nel 2006, in cui quattro scrittori, tra cui lo stesso Colson Whitehead, che vivono a lavorano a Brooklyn raccontano la loro New York. L’appuntamento è a ingresso libero. Per informazioni: 0125 641212, www.lagrandeinvasione.it.