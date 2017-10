Esce di strada e precipita in una scarpata, donna salvata dalla cintura di sicurezza

SCIOLZE - E’ successo in provincia di Torino ma la vittima è stata trasportata subito al pronto soccorso dell’ospedale Cto. Nella giornata di ieri a Sciolze una donna è finita fuori strada, per cause ancora da accertare, con la propria auto, una Fiat Doblo, precipitando in una scarpata e ribaltandosi. Avrebbe fatto una ventina di metri così. Incastrata all’interno della vettura, è rimasta cosciente ed è riuscita a prendere il cellulare e a chiamare lei stessa i soccorsi. Il 118 è arrivato sul posto con un’ambulanza e con l’elisoccorso con cui la donna è stata portata al Cto con un trauma toracico e contusioni varie. A salvare la vita all’automobilista è stata, da quanto si apprende, la cintura di sicurezza.