Previsioni meteo, la pioggia non arriva mai: a Torino scatta l’allarme

TORINO - Quando tornerà la pioggia a Torino? La domanda è ormai sulla bocca di tutti, perché tra temperature sopra la media e smog non si respira più. I torinesi guardano il cielo sperando di vedere nuvole cariche di pioggia, solo le precipitazioni potrebbero davvero migliorare la situazione attuale. Brutte notizie però, perché le previsioni meteo parlano chiaro: a Torino non piove e non pioverà nei prossimi giorni.

LE PREVISIONI - Gli istituti meteorologi concordano: il weekend in arrivo e tutta la prossima settimana saranno contraddistinti da un cielo sereno o poco nuvoloso. Le temperature? Sempre sopra i 20 gradi, con un picco di 24 nella giornata di mercoledì prossimo. Il giorno peggiore? Domani, sabato 21 ottobre, quando le temperature non supereranno i 18 gradi e le nuvole copriranno il cielo. Difficile possa piovere, ma anche dovessero esserci lievi precipitazioni non sarebbero sufficienti a pulire l’aria e le strade torinesi. Inevitabile la preoccupazione per l’inquinamento: i valori delle Pm10 sforano i 50[µg/m³] ormai dall’11 ottobre. Preoccupa poi la situazione idrologica, visto che l'assenza di pioggia sta prosciugando anche le sorgenti d'acqua piemontesi. Inutile girarci troppo attorno: è allarme e le previsioni meteo non aiutano.