Emergenza smog a Torino, Chiamparino: «Porte e finestre chiuse? Io tengo tutto aperto»

TORINO - «Capisco si voglia dare un segnale di preoccupazione, di messa in guardia, ma credo che l'allarme lanciato sia stato eccessivo». Così il presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino, in merito all'invito del Comune di Torino a tenere chiuse porte e finestre per via dello smog. Allora viene da chiedersi se ci sia davvero da preoccuparsi o meno. Dove sta la verità? I cittadini devono davvero barricarsi in casa o tutto il parlare di inquinamento di questi ultimi giorni è stato eccessivo?

SMOG - «La mia non vuole essere una critica», aggiunge Chiamparino al termine della Giunta Regionale che ha approvato il semaforo delle misure anti smog. «Se si vuole fare di più, va bene, ma mi premetto di raccomandare il coordinamento, altrimenti i disagi diventano superiori ai benefici». I valori di Pm10 intanto non accennano a diminuire (sforano i 50[µg/m³] ormai dall’11 ottobre) e dal Comune arriva l'invito a evitare l’attività fisica e prolungata all’aperto e a rimanere il più possibile in ambienti chiusi, evitando anche di aprire porte e finestre. «Come cittadino», scherza Chiamparino, «tengo le finestre aperte anche di notte, perchè soffro di claustrofobia».

BLOCCO - Prosegue inoltre il divieto di circolazione per tutte le auto Diesel Euro 4 o di classe emissiva inferiore. Il blocco è valido dalle 08:00 alle 19:00 per i privati, mentre i veicoli commerciali non possono circolare dalle 08:30 alle 14:00 e dalle 16:00 alle 19:00. Domani, sabato 21 ottobre, si fermeranno anche i Diesel Euro 5. Ricordiamo che la multa in caso di mancato rispetto dell’ordinanza è pari a 164 euro, con sconto del 30% (114,80 euro) se pagata nei primi 5 giorni.