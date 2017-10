Incidente di prima mattina a Nichelino, anziana di 80 anni travolta da un’auto

NICHELINO - Una donna di 80 anni si trova ricoverata all’ospedale Cto di Torino in seguito a un grave incidente stradale avvenuto questa mattina a Nichelino tra via Stupinigi e via Cimarosa. Erano le 8.40 quando la pensionata è stata travolta da un Kia Rio condotta da un’artigiana di 35 anni mentre attraversava la carreggiata sulle strisce pedonali. La vittima è caduta rovinosamente sull’asfalto battendo la testa. Immediato il soccorso della Croce Rosso di Nichelino e della polizia municipale. La donna non è in prognosi riservata anche se le lesioni riportate sono ancora da valutare e, da quanto si apprende, sembrano gravi per la botta presa in testa.