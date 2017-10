«Fabbriche Aperte», un'occasione unica per scoprire l'anima industriale della città

TORINO - «Considerando che si tratta solo di un numero zero, preparato in appena un mese con poche risorse, direi che l’obiettivo di interessare la cittadinanza ai temi dell’industria, della manifattura intelligente e dell’innovazione è già stato oggettivamente raggiunto» ha commentato l’assessora regionale alle Attività produttive, Giuseppina De Santis. A conferma di quanto riportato dall'assessora, sono oltre 4.000 le persone che si sono iscritte a «Fabbriche Aperte», l’evento voluto dalla Regione Piemonte per consentire ai cittadini, il 27 e 28 ottobre, di scoprire le realtà industriali del territorio.

FABBRICHE - Gli stabilimenti visitabili in tutto il Piemonte saranno, nel complesso, 103. In provincia di Torino troviamo i grandi nomi delle fabbriche Aurora, Avio Aero, Caseificio Pugliese, Cecomp, Centrale del Latte, Dott.ssa Reynaldi, FCA/Agap Grugliasco, FCA/EMEA Prototypes Torino, FCA/Abarth Torino, Ferrino, La Torinese, Lavazza, Leonardo, Martini & Rossi, Oscalito-Maglificio Po, Quercetti, Thales Alenia Space-Altec. Stabilimenti che hanno, a tutti gli effetti, disegnato l'immagine della città di Torino. C’è comunque ancora tempo fino a domenica 22 ottobre per iscriversi su www.piemontefabbricheaperte.it e le opportunità di interesse non mancano.

VISITE - Le visite sono così organizzate: presso ogni stabilimento i visitatori verranno accompagnati da addetti specializzati, che forniranno loro le principali informazioni e spiegeranno i dettagli delle produzioni. Ai partecipanti verrà consegnato materiale informativo e, dove si renderà necessario, saranno forniti i dispositivi di protezione come scarpe infortunistica, elmetti e quant’altro possa essere utile per garantire la massima sicurezza.