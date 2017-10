Ordinanza antismog, Appendino: «Non è divertente bloccare le auto ma è necessario»

TORINO - Dal 10 ottobre a oggi i rilevamenti dell'Arpa mostrano una situazione molto grave di inquinamento in Città. «È un problema che tocca la salute di tutti i cittadini e sulla salute non abbiamo nessuna intenzione di prendere le cose con leggerezza» ha affermato la prima cittadina Chiara Appendino. «Il nostro dovere è quello di tutelare la salute dei torinesi con ogni mezzo a nostra disposizione, ed è esattamente quello che stiamo facendo senza lasciare nulla al caso» prosegue la sindaca riferendosi all'ordinanza antismog che estende il divieto di transito anche ai veicoli Diesel Euro 5.

INQUINAMENTO - E' ancora Appendino a precisare che i provvedimenti che il Comune ha varato per la città di Torino per contrastare le polveri sottili sono stati stabiliti a livello regionale, all'interno di un protocollo interregionale. «Sia chiaro che nessun Amministratore si diverte a bloccare le auto consapevole di creare dei possibili disagi, ma quando ci si trova di fronte a un’emergenza è necessario prendere delle scelte. Stare fermi forse è la scelta più facile, ma non è ciò di cui la Città ha bisogno in questo momento». afferma Appendino e aggiunge: «L’inquinamento non si elimina con un’ordinanza, questo è chiaro a tutti».



CONTROLLI - Il bilancio della giornata di blocco di ieri, venerdì 20 ottobre, per il rispetto dell’ordinanza antinquinamento, parla di 358 veicoli fermati e di 17 verbali stilati. Ricordiamo che la multa ridotta per chi non rispetta l'ordinanza è di 164 euro (114,80 se pagata entro 5 giorni). «Non è riempiendo la città di controlli che pensiamo di garantire il rispetto dell’ordinanza ma facendo appello al senso di responsabilità di ognuno di noi» afferma Appendino, «Questa è una situazione emergenziale, e le situazioni emergenziali non si creano quasi mai da un giorno all’altro, bensì dopo anni di assenza di politiche dedicate a creare miglioramenti strutturali», conclude la sindaca che invita anche Regione Piemonte e agli altri Comuni della cintura torinese affinché facciano rispettare i blocchi del traffico per raggiungere un obiettivo comune.