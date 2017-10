Calze, giacche e piumini falsi donati a chi ha bisogno, 3.000 capi per il Cottolengo

TORINO - Calze da uomo, giacche a vento, piumini, maglioni, pantaloni, indumenti intimi, scarpe da ginnastica e tanto altro è stato consegnato alla «Piccola Casa della Divina Provvidenza», più nota con il nome di Cottolengo, dalla Guardia di Finanza di Torino, per un totale di oltre 3.000 capi di abbigliamento sottratti al mercato della contraffazione. Si tratta di un importante iniziativa di solidarietà nei confronti dei cittadini più bisognosi.

BENEFICENZA - Le Fiamme Gialle, considerato che l’enorme quantitativo di materiale sarebbe andato distrutto, hanno chiesto la possibilità di devolvere in beneficenza parte degli articoli sequestrati. il Tribunale di Torino, il Presidente dei Gip e l’ufficio corpi di reato del tribunale, hanno accolto l’istanza e, rilevata l'effettiva esigenza e il sicuro utilizzo a fini umanitari della merce confiscata, ne ha disposto la devoluzione. Alla consegna del materiale, avvenuta presso la sede del Cottolengo nel quartiere Aurora, hanno assistito alcuni religiosi che giornalmente prestano la loro opera caritatevole per i meno fortunati. L’Istituto Cottolengo infatti, fin dai tempi della fondazione, si è costituito in diverse comunità di ospiti e di religiosi, realizzando nel corso degli anni una varietà di servizi di assistenza ai bisognosi, privilegiando sempre le persone in stato di abbandono e in difficoltà. In tale «terreno comune», termini come «lotta alla contraffazione» e «solidarietà» si fondono in un connubio ideale.