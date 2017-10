E' caccia aperta agli evasori del bollo auto, la Regione invia 450mila raccomandate

TORINO - E' aperta la caccia, chi non ha pagato il bollo auto ha le ore contate. In queste ultime settimane, nel quadro alla lotta all’evasione della tassa automobilistica, la Regione ha inviato a casa dei piemontesi inadempienti circa 450.000 ingiunzioni. Tra il mancato pagamento dal 2010 al 2013, gestite da Soris, e avvisi di accertamento per il mancato pagamento del 2015, gestiti direttamente dagli uffici della Regione, si prevede di recuperare una grossa somma di denaro. Si pensi che questa operazione ha permesso lo scorso anno di rientrare di 40 milioni di euro. Entro il mese di dicembre saranno circa 700 mila le raccomandate recapitate nelle case dei piemontesi e si pensa di arrivare a recuperare 100 milioni di euro.

RACCOMANDATE - Chi ha ricevuto ingiunzioni o avvisi che ritiene non siano giustificati potrà rivolgersi alle sedi dell’Aci presenti sul territorio o visitare il sito internet della Regione Piemonte, alla sezione "tributi». In seguito all'invio delle raccomandate si è registrato un forte flusso di chiamate al call center regionale (800.333.444), da parte dei tanti cittadini che chiamavano per avere notizie sulla prescrizione del bollo o su altre questioni tecniche. Così facendo, avvertono dagli Uffici della Regione, si rischia di mandare in tilt il sistema, oltre di subire lunghe attese in linea.