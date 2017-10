Droga e delinquenti ai giardini Madre Teresa di Calcutta, due uomini in manette

TORINO - Nel corso di un controllo straordinario avvenuto nell'area dei giardini Madre Teresa di Calcutta e nelle vie limitrofe, gli agenti della Squadra Volante di Torino hanno tratto in arresto due uomini. Il primo è un cittadino di origine macedone di 28 anni, a carico del quale risulta un ordine di carcerazione emesso lo scorso giugno dal Tribunale di Brescia. L'uomo, stando alla sentenza, avrebbe dovuto scontare un anno di reclusione per il possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli. Lo straniero è risultato anche inottemperante a un ordine del Questore di Milano di lasciare il territorio nazionale. Per questa ragione è stato anche denunciato in stato di libertà. Il secondo arrestato invece è un cittadino albenese di vent'anni più grande del primo rientrato irregolarmente in Italia e prima dei tempi previsti. L’uomo, accompagnato alla frontiera lo scorso febbraio, non avrebbe potuto fare rientro in Italia prima del 2020.

GIARDINI - Nel corso dell’attività di controllo un minore è stato sanzionato amministrativamente per la detenzione, a uso personale, di sostanza stupefaciente. Inoltre, alcuni cittadini stranieri sono stati accompagnati presso l’ufficio Immigrazione per la verifica della loro posizione del territorio nazionale. Al termine degli accertamenti, per due cittadini nigeriani è scattato l’ordine di espulsione.