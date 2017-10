No vax a Torino, oltre 500 persone in corteo al grido di: «Giù le mani dai bambini»

TORINO - Oltre 500 persone si sono date appuntamento oggi, sabato 21 ottobre, di fronte al Comune di Torino per manifestare contro l'obbligatorietà dei vaccini imposta dalla legge 119/2017, meglio conosciuta come Decreto Lorenzin, che porta a 10 le vaccinazioni obbligatorie e le rende conditio sine qua non per accedere agli asili e alla scuola dell'obbligo. «Vaccinare è una scelta», questo lo slogan principale che corre di bocca in bocca durante il corteo che, passando attraverso le vie del centro città, ha raggiunto nel tardo pomeriggio piazza Vittorio Veneto.

CORTEO - Tanti palloncini colorati, tanti bambini e tantissimi slogan durante tutta la manifestazione organizzata dal gruppo spontaneo e apartitico di genitori LDS «Liberi Di Scegliere. «Non accettare come dogma le posizioni della classe scientifica, che oltretutto non è concorde sulla necessità di una iper-vaccinazione di massa, non ci rende irresponsabili o fanatici, ma cittadini critici», dicono gli organizzatori. «Non chiamateci 'no vax'» commentano i manifestanti, «caso mai siamo 'free vax'». Tuttavia, a prescindere dalle etichette, cosa chiedono le decine e decine di genitori, nonni e insegnanti che si sono messi in marcia oggi nel centro di Torino? «Chiediamo di poter scegliere per i nostri figli, nient'altro. Non siamo contro i vaccini, come si può pensare, ma per la libertà di scelta» dice un papà mentre racconta la storia del figlio colpito da autismo a soli 4 anni. «Non siamo medici» prosegue, «vogliamo ascoltare i pareri dei professionisti per poter scegliere consapevolmente». Presente all'inizio della manifestazione anche la consigliera cinque stelle Daniela Albano.

NO VAX - «Giù le mani dai bambini» inneggia il corteo in cui compaiono cartelloni come: «Il nazismo è tornato (?) Vogliono farci credere nuovamente che sia per il bene comune?» o ancora: «Oggi sono i bambini, domani tutti noi e riaprono i campi di concentramento?». Tra le fila dei manifestanti anche qualche medico che parla di interessi economici delle case farmaceutiche, di informazione manipolata e di rischi concreti per i piccoli: «La sperimentazione vaccinale usa i nostri figli come un animali» afferma una mamma che, interrogata in merito all'immunità di gregge tuona: «E' una sciocchezza». «Veniamo accusati di essere dei portatori di malattie che mettono in pericolo la copertura sanitaria della collettività paventando fantasiose epidemie che però non vengono avvalorate da dati certi». Non è dello stesso parere Giuseppe di Mauro, presidente della Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale: «Sui vaccini non si scherza. Vaccinarsi è un atto di responsabilità non solo per il singolo ma soprattutto nei confronti della salute pubblica» e prosegue: «Negli ultimi anni si sta registrando un calo delle vaccinazioni e questo rappresenta un serissimo problema per tutti i cittadini. Il rischio è di tornare a vedere, come cinquant’anni fa, tutti quei bambini invalidi sulle sedie a rotelle, malati di poliomielite, meningite, pertosse, o afflitti da patologie come la panencefalite che può derivare dall’aver contratto il morbillo».