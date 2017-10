Terrore a Pozzo Strada: sparatoria nella notte davanti a un bar, muore un uomo

TORINO - Attimi di pura follia nel quartiere Pozzo Strada: questa notte, intorno alle 2:30, via Fidia è stata teatro di una sparatoria sanguinolenta. Ad avere la peggio un uomo di 39 anni, un cittadino albanese morto dopo esser stato ricoverato all’ospedale Martini. Probabile che l'episodio possa essere ricondotto a un regolamento di conti tra bande criminali.

L’AGGUATO - Sono circa le 2:30 quando i residenti vengono svegliati da nitidi colpi di pistola. Un colpo, due colpi, tre colpi. Alcuni proiettili raggiungono addirittura le abitazioni. Un uomo stramazza a terra, inseguito da alcune persone: ha una ferita all’addome, perde molto sangue. Immediato l’intervento della Squadra Mobile, ma quando gli agenti arrivano nel luogo della sparatoria non c’è più nessuno, tranne la vittima dell’agguato, in fin di vita sotto un’auto. L’uomo viene trasportato d’urgenza all’ospedale Martini: è molto grave e lotta disperatamente tra la vita e la morte, ma qualche ora dopo muore a causa della ferita. Degli assalitori nessuna traccia. Alle indagini, portate avanti dagli investigatori del commissariato San Paolo, il compito di far luce su questo sinistro episodio che scuote un quartiere intero.