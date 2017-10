Blocco auto a Torino: pochi controlli in città, diminuiscono i veicoli fermati

TORINO - Il blocco va avanti. La giornata di ieri, sabato 21 ottobre, è stata contraddistinta per l’estensione del divieto di circolazione alle auto diesel Euro 5. Ma i controlli sono severi? Tra chi lamenta poche pattuglie in giro per la città e chi crede che i controlli sono fin troppi, Torino si divide. I numeri, in realtà, non mentono: rispetto a venerdì, i controlli sono diminuiti mentre i verbali sono aumentati. Meno fermi e più furbetti in giro, dunque.

IL CONTROLLO - I controlli effettuati ieri, sabato 21 ottobre, per il rispetto dell’ordinanza antinquinamento, hanno portato al fermo di 198 veicoli (contro i 377 di venerdì). 16 invece i verbali redatti, mentre il giorno precedente erano stati 14. La multa? Sempre la stessa: 164 euro, con possibilità di sconto ridotto del 30% in caso di pagamento entro i primi 5 giorni. In quel caso, la somma da pagare è di 114,80 euro. Tra i veicoli fermati spicca un vecchio furgone a gasolio, bloccato in corso Lecce: il conducente, convinto di poter circolare come car pooling, trasportava due persone di cui non conosceva nemmeno le generalità. L'espediente gli è costato caro in quanto il car pooling non è previsto per gli autocarri e, oltre alla sanzione, il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo di un mese per aver adibito il veicolo al trasporto di persone.