Paura in corso Trapani: maxi incidente tra 4 auto, una prende fuoco in strada

TORINO - Un botto fortissimo, quattro auto ferme all’incrocio, fiamme e una colonna di fumo: paura nella serata di ieri in corso Trapani, all’angolo con corso Peschiera. Un incidente ha coinvolto quattro veicoli ed è degenerato in un incendio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia municipale. Scene di panico tra le persone coinvolte e i residenti, allarmati soprattutto dalle fiamme che si sono propagate da una delle macchine coinvolte nel sinistro.

L’INCIDENTE E L’INCENDIO - L’incidente è avvenuto intorno alle 21:50. Quattro i veicoli coinvolti: una Mini Van, un’Audi A3 e due Fiat Punto. Tre persone sono rimaste ferite e sono state portate in ospedale. I vigili del fuoco, giunti sul posto, hanno spento le fiamme che avevano avvolto la parte anteriore della Mini Van bianca: la colonna di fumo, visibile da centinaia di metri di lontananza, ha allarmato diverse persone. I vigili urbani hanno deviato il traffico veicolare, per permettere ai pompieri di spegnere l’incendio e di soccorrere i feriti, trasportati in ospedale in codice verde e codice giallo. La dinamica dell’incidente non è ancora chiara e verrà stabilita dalla Squadra Infortunistica della polizia municipale. Non è la prima volta che quell’incrocio è teatro di incidenti, tanto che qualcuno tra i residenti ha pensato di soprannominarlo «incrocio maledetto».