Panico in Borgo Vittoria, incendio devasta due alloggi: evacuate 15 persone

TORINO - Fuoco, fumo e tanta paura in via Breglio angolo largo Casteldelfino dove oggi, poco dopo pranzo, un incendio si è sviluppato in un palazzo sopra la banca Monte dei Paschi di Siena, al civico 21. Le fiamme hanno avvolto almeno due appartamenti, mettendo a repentaglio la sicurezza di decine di persone: i vigili del fuoco sono intervenuti con più mezzi, sia per domare le fiamme che per evacuare le famiglie rimaste intrappolate negli alloggi.

L’INTERVENTO - Panico tra i residenti di Borgo Vittoria, allarmati e preoccupati per la sorta delle tante persone del palazzo. L’odore di bruciato si è sentito in maniera netta in tutto il quartiere per almeno un’oretta I vigili del fuoco, con non poche difficoltà, sono riusciti ad evacuare una quindicina di persone, tra cui una mamma e una bambina. Due gli alloggi inagibili, appartenenti a due famiglie. Nessun ferito grave, solo qualche persona lievemente intossicata e tanta, tantissima paura.