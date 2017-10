«Vogliono sfrattare il mio maialino»: il web si mobilita per salvare Elvis The Pig

TORINO - Tutti uniti per salvare il maialino Elvis. Ricordate il film "Babe, il maialino coraggioso"? Ecco, Elvis è decisamente più grande ma è molto simile al protagonista del celebre film per il grande rapporto che lo lega alla sua padrona, Simona. Elvis e Simona vivono insieme a Torino, nell’appartamento della donna ma qualcuno li vuole dividere: un regolamento comunale del 1926, vecchissimo. Sì, perché quando la donna è andata a registrare il maialino come animale domestico, si è sentita dire una frase che le ha gelato il sangue: «Signora, Elvis non può vivere in casa».

ELVIS, IL MAIALINO - La donna, ossa all’ospedale Regina Margherita, non si dà pace: è stata lei, due anni fa a salvare il maialino di razza Juliana, andandolo a salvare da un allevamento di Rovigo. Era destinato al macello, ma Simona se l’è portato a casa, per farlo vivere insieme ai suoi tre figli. Ora il maialino rischia di cambiare nuovamente vita e di essere «sfrattato» dal personale dell’Asl, costretto ad applicare un regolamento decisamente datato. In questa storia c’è però una variabile: il web, il ruolo dei media. La storia di Elvis è sulla bocca di tutti. Sono nate petizioni per chiedere il riconoscimento dei maialini nella categoria «animali d’affezione» e mercoledì, alle 19:30, in Circoscrizione 8 si terrà un consiglio per capire come risolvere la situazione. «Quando la politica sta seppur faticosamente e tardivamente prendendo atto dell'importanza degli animali da compagnia, arrivi il burocrate di turno ad ostacolare questo lento processo» è l’amara considerazione di Alessandro Lupi, consigliere in Circoscrizione. Tutti uniti per Elvis dunque, che intanto è diventato una «star» tra pagine facebook a lui dedicate, servizi tv e l'affetto dei residenti.

MARTEDI’ GIORNO DECISIVO - Se il sostegno della politica e del web può senz’altro garantire un supporto importante, la padrona del porcellino ha paura che qualcuno possa venire a portargli via il suo animale di compagnia. «Ogni volta che sentivamo suonare alla porta, temevamo fosse qualcuno che volesse sequestrare Elvis. No capiamo: i tempi cambiano e lui non dà fastidio a nessuno. Non sporca in casa e fuori ci preoccupiamo di pulire» rivela la Simona a La Stampa. Martedì i padroni di Elvis incontreranno i veterinari dell’Asl, che comunicheranno le loro intenzioni. Simona si dichiara ottimista e determinata: «Mai e poi mai faremo portare Elvis in allevamento». Chi volesse sostenere la causa di Elvis può sottoscrivere la petizione cliccando QUI.