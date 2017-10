Emergenza smog, il vento «pulisce» l’aria: revocato il blocco delle auto

TORINO - Buone notizie per gli automobilisti torinesi. La notizia era nell’aria ed è ufficiale da pochi minuti: il blocco delle auto è stato revocato. A renderlo noto è il Comune di Torino, che ha aspettato la serata per avere i dati Arpa sottomano e prendere una decisione. Domani, lunedì 23 ottobre, via libera alle auto.

LA NOTA - Il vento ha ridotto i valori di pm10 (alle ore 18 l’Arpa ha rilevato un dato previsionale di 33) e così la Città di Torino ha deciso questa sera di revocare il blocco delle auto diesel (euro 3,4 e 5), ripristinando le misure base. L’allerta resta alta e in attesa dei nuovi dati che saranno forniti domani alle ore 12, sulla base dei quali l'Amministrazione comunale deciderà come agire nei giorni successivi. I torinesi tornano a viaggiare liberamente in città dunque, il blocco auto è revocato.