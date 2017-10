Orrore in via Genova, gatto ucciso e abbandonato in strada con la testa spaccata

TORINO - Un episodio raccapricciante e vergognoso si è verificato in via Genova, in zona Molinette: un gatto, scappato una sera da un cortile di un’abitazione, è stato ritrovato il giorno dopo dalla legittima proprietaria in mezzo alla strada, privo di vita e con il cranio sfondato da un oggetto contundente.

IL RACCONTO - Il racconto di Elsa, la padrona dell’animale ucciso, gela il sangue nelle vene: «Lo chiamavo ma non tornava più. Stavo per iniziare a mettere i cartelli in giro per ritrovarlo ma a 200 metri da casa mia, di fronte alle Molinette, mi sono ritrovata di fronte alla scena che vedete in foto». Purtroppo non si tratta dell’unico episodio avvenuto in quella zona, perché proprio dall’altro lato della strada un altro gatto è stato ritrovato privo di vita. Ucciso da qualcuno. A Elsa lo sgomento non è passato, l’idea che nel quartiere possano esserci persone così crudeli è terribile e la turba: «Perché gli hanno fatto del male? Non potevano prenderlo e portarlo da un veterinario per veder se avesse il microchip?».

LA DENUNCIA - Nessuno riporterà in vita i poveri gatti, uccisi brutalmente da un uomo violento, pericoloso, che potrebbe farlo ancora. Ovviamente uccidere qualsiasi animale è un reato, come previsto dall’articolo 544 bis del codice penale: «Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da 4 mesi a 2 anni». Chiunque avesse assistito a maltrattamenti o abbia informazioni sensibili su quanto accaduto, è pregato di rivolgersi alle autorità o di scriverci via mail all’indirizzo redazione@diariditorino.it. L’obiettivo della denuncia? «Sensibilizzare. Non possono esistere persone così crudeli».