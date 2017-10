Emergenza smog, revocato il blocco auto. Appendino: «Grazie, usate mezzi pubblici e bici»

TORINO - L’emergenza è alle spalle, almeno per il momento. Il forte vento di ieri ha contribuito ad abbassare i valori delle Pm10 a Torino, scese a 33 secondo il dato previsionale fornito ieri da Arpa Piemonte alle ore 18:00. Insomma, una riduzione sensibile, che ha spinto l’amministrazione a revocare il blocco delle auto Diesel Euro 3, 4 e 5 che avevano mandato in tilt Torino negli scorsi giorni.

NUOVE RILEVAZIONI - La sindaca, tramite il proprio profilo Facebook, ha voluto ringraziare i cittadini, invitandoli a tenere alta l’attenzione: «Grazie a tutte e tutti i cittadini che hanno compreso l'emergenza e hanno collaborato ad affrontarla. L'ordinanza da domani è revocata, invitiamo comunque a preferire l'utilizzo dei mezzi pubblici, della bicicletta e di mezzi ecologici per gli spostamenti». L’invito a utilizzare mezzi ecologici non è casuale, anzi. L’allerta, come detto, resta alta tanto che oggi, alle 12, verranno effettuate nuove rilevazioni. Sulla base di questi dati, il Comune deciderà come agire nei giorni successivi: in pratica, le auto potrebbero fermarsi di nuovo. Massima attenzione dunque, la situazione può cambiare di giorno in giorno, di ora in ora.