Cinque rapine tra via Monginevro e corso Peschiera: ladro tradito dal bracciale del Napoli

TORINO - Un’indagine condotta dalla polizia del Commissariato San Paolo e dai carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Mirafiori ha permesso di identificare e arrestare un rapinatore seriale di farmacie che, nel periodo tra giugno e settembre di quest’anno, ha messo a segno cinque colpi, tre dei quali nello stesso locale commerciale. La persona fermata è un italiano di 46 anni originario di Napoli, città che portava sempre in testa con un cappellino della squadra di calcio locale che le forze dell’ordine hanno visto nei filmati delle videocamere di sorveglianza e hanno poi rinvenuto in casa sua.

LE FARMACIE RAPINATE - A volto coperto ha compiuto cinque rapine armato sempre di un oggetto contundente. Per prima, il 22 giugno, ha rapinato la farmacia comunale di corso Vittorio Emanuele II, suo stesso obiettivo a scadenza mensile il 22 luglio e il 21 settembre. Gli altri colpi li ha messi a segno in via Monginevro e in corso Peschiera, rispettivamente il 16 e il 18 settembre. Il bottino era sempre esiguo: si parla di cifre che vanno dai 250 euro ai 450 euro, per un totale di poco più di 1.500 euro. Ogni rapina è stata registrata dalle telecamere di sorveglianza delle farmacie e questo ha permesso a polizia e carabinieri di identificare l’autore.

PERQUISIZIONE - Nel corso della perquisizione domiciliare, gli inquirenti hanno ritrovato numerosi elementi riconducibili al rapinatore, tra i quali capi di abbigliamento e accessori indossati nel corso delle rapine e visibili nelle immagini di videosorveglianza delle farmacie. Tra questi un bracciale azzurro con il logo di una squadra di calcio di serie A del quale l’uomo era probabilmente tifoso essendo nato in quella provincia.