Eventi a Torino, 7 cose da fare martedì 24 ottobre

TORINO – Inizio settimana pieno di stimoli con appuntamenti dedicati al cinema, al mondo del digitale alla musica e molto altro. Ecco i nostri consigli per non perdere gli eventi più interessanti.

Cinema, videogiochi e grafica

Dal 23 al 27 ottobre si terrà la diciottesima edizione di View Conference, il più importante appuntamento italiano dedicato alle nuove tecnologie digitali che si conferma evento unico nel suo genere con protagonisti i più grandi nomi del mondo dell’animazione, effetti speciali, realtà virtuale, digital design e videogiochi. Presenti i più noti esponenti della grafica digitale legata all’entertainment e non solo: Davide Putrino, medico, direttore del reparto Innovazione per la Riabilitazione al Mount Sinai Health System di New York spiega come la computer grafica possa essere anche al servizio della medicina; Rogue One Hal Nickel, direttore delle animazioni in Star Wars, che porterà i visitatori in un viaggio nella galassia; il regista Mark Osborne, che farà scoprire come nasce un film di animazione e Rob Coleman, direttore delle animazioni di Lego Batman Movie (Animal Logic), che farà attraversare le strade di Gotam Cityin versione Lego. E’ prevista anche la premiazione dei vincitori dei View Conference Award. Infine, quattro contest: Best short, Social contest, Game contest, Italianmix, a cui partecipano i cortometraggi animati e i videogames realizzati tra il 1° gennaio 2015 e il 15 settembre 2017. Per informazioni: 011 0378810, www.viewconference.it.

Enrico Ruggeri e la sua band

Forti della buona accoglienza del loro progetto Noblesse Oblige e dell’omonimo tour, Enrico Ruggeri e i Decibel annunciano due nuovi live. Per chiudere, infatti, questo 2017 la band di Enrico Ruggeri organizza una grande festa. Il Decibel Party si svolgerà il 24 ottobre al Le Roy di Torino . Qui il gruppo terrà uno degli ultimiconcerti della stagione. Durante i due party il pubblico sarà chiamato a diventare protagonista, secondo indicazioni che verranno fornite al momento opportuno… Oltre a Ruggeri e ai soci Silvio Capeccia e Fulvio Muzio, sul palco anche una band formata da Paolo Zanetti (chitarre) Fortu Sacka (basso) e Alex Polifrone (batteria). Per l’occasione sono attesi anche ospiti legati alla band per un concerto completamente live.



FilmmakerDay

La maratona cinematografica organizzata dalle associazioni culturali Artinmovimento e Systemout di Torino è giunta alla sua seconda edizione e prevede oltre 12 ore no-stop di proiezioni di cortometraggi e lungometraggi provenienti da ogni angolo del mondo. Il FilmmakerDay è ospitato dal cinema Greenwich Village di Torino con sede in Via Po, 30. L'ingresso al pubblico è completamente gratuito.Tra i titoli si segnalano il corto «A gentle night» vincitore della Palma d'Oro a Cannes e «In the Hills» in selezione ufficiale allo scorso Sundance di Robert Redford ed al Toronto International Film Festival. Inoltre numerosi film italiani con gli autori presenti in sala.

Una giornata all'insegna del buon cinema indipendente. Una vetrina importante per gli autori ed un'opportunità per il pubblico di assistere e di confrontarsi con i vari linguaggi. Per informazioni: www.filmmakerday.com, info@filmmakerday.com.

Musica dal giappone

Al Blah Blah di via Po 21, il live dei «Minami Deutsch» (Jap, Psychedelyc). Con aperitivo prima del concerto. Ingresso 5 euro. I Minami Deutsch prodotti dalla giapponese Guruguru Brain arrivano da Tokio in Europa per un tour di 38 date a presentare il loro nuovo album. Sono un trio assolutamente essenziale, dal vivo eccezionale per gli amanti del krautrock dei «Neu! Harmonia» e primi «Kraftwerk» con in più qualcosa che rimanda alla prima stagione space rock londinese (Hawkwind, Pink Fairies, etc). Il loro nuovo EP è uscito lo scorso anno per i tipi della Hoga Nord Rekords.

Contest a colpi di cocktail da Eataly

Dalle 19 Eataly Torino Lingotto ospita, in collaborazione con MT Magazine, la seconda serata dove a sfidarsi, tra un drink e un altro, saranno i Cocktail Bar di Milano. Un'occasione da non perdere per passare una serata un po' diversa in compagnia degli amici, scoprire le tendenze del momento: impossibile mancare. Ingresso gratuito su prenotazione. Sarà una sfida tutta da vivere, per vedere all'opera esperti bartender nella fase della creazione del drink: tra abilità, talento e tanta fantasia, sarà un piacere per la vista e il palato, vederli in azione. A decretare il vincitore saranno proprio i partecipanti all'evento. Per informazioni: Eataly Lingotto, infotorino@eataly.it, 011 19506801.

Teatro al buio

Al Teatro Espace (Via Mantova 38) lo spettacolo «Fermati!...Una storia d'amore». Regia di Ulla Alasjarvi e Beppe Bergamasco, con Ulla Alasjarvi, Carla Bergero, Rudi Basile, Elena Vigiano, Elisa Potenza Silvia Scalpello. Lo spettacolo invita gli spettatori già dal foyer a partecipare ad uno spettacolo che stimola a vivere sensazioni, intuizioni, emozioni, visioni. Attraverso un approccio sensoriale, ambientale, musicale e di parola che evoca, viene raccontata, o meglio «vissuta» una storia d’amore tra due persone fragili e spaventate dall'abbandonarsi a questo sentimento.

Un «Amore cieco», come racconta il mito greco, accompagnato dalla Follia. Ma la realtà ogni tanto supera la fantasia. Gli spettatori sono inseriti in questo mondo creato intorno a loro nel buio e ricevono gli stimoli per condividere i momenti culmine e le emozioni di una storia d’amore.

Fumetti e dintorni

Alle 19 alla Libreria Trebisonda (via S. Anselmo 22), Guido Piccoli presenta la graphic novel «Escobar. El Patrón» di cui è autore, insieme a Giuseppe Palumbo. Intervengono Maurizio Pagliassotti e Mauro Ravarino. Nel 1991, per evitare l’estradizione verso gli Stati Uniti, Pablo Escobar si consegna alla giustizia colombiana. Ancora molto potente, ottiene di essere trasferito a La Catedral, una prigione dorata che diventerà l’ultimo quartier generale del più grande narcotrafficante di tutti i tempi. Ma Colombia e Stati Uniti hanno deciso di porre fine al suo regno: come ci riusciranno?