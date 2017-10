«Tutta la provincia sta andando a fuoco»: a Torino si avverte forte odore di fumo

TORINO - I vigili del fuoco sono oberati di lavoro anche questa mattina, lunedì 23 ottobre, per far fronte al grande numero di incendi che stanno colpendo in queste ore la Regione Piemonte. A bruciare sono la provincia di Ivrea, il pinerolese e, ancora una volta, la Val di Susa. Un forte odore di fumo si avverte in tutta la provincia di Torino, particolarmente colpiti i comuni di Bussoleno, Giaveno e Rubiana. Laconico il commento dei vigili del fuoco a lavoro: «Tutta la provincia sta andando a fuoco».

FIAMME - Complice del fuoco è sicuramente il vento forte che, da ieri notte, alimenta le fiamme. Un vastissimo incendio è divampato da Bussoleno, nella frazione Campo Benetton, e si è esteso alle borgate vicine di Caprie e Rubiana. A causa delle fiamme sono state evacuate circa 50 persone e un'anziata donna di 77 anni è stata salvata dalla sua abitazione a Rossero di Chianocco.

INCENDI - Secondo Coldiretti nel 2017 sono andati a fuoco 140mila ettari di bosco, il triplo del 2016 e, stando alle prime stime, ci vorranno almeno 15 anni per ricostruire i boschi andati a bruciati. Danni considerevoli non solo per l'ambiente, ma anche per economia, lavoro e turismo. L'allerta per gli incendi boschivi, fanno sapere dalla Regione Piemonte, è massima dal 10 ottobre e rassicurano: «Il Sistema antincendi boschivi è pienamente operativo, come sempre in questi giorni, attraverso le sue componenti istituzionali e volontarie (Regione, Vigili del Fuoco, Corpo AIB Piemonte), supportate dalla flotta aerea regionale e dello Stato. Sono in azione Canadair e, dove le condizioni meteorologiche lo consentono, elicotteri».