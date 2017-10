Sciopero di 4 ore dei mezzi pubblici Gtt: venerdì 27 ottobre a stop a tram, metro e bus

TORINO - I mezzi pubblici si fermano ancora. Venerdì 27 ottobre è stato indetto uno sciopero, proclamato da Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasport. Uno sciopero «a singhiozzo» che, con ogni probabilità, sarà in grado di mettere in ginocchio le persone che sono solite usufruire dei mezzi pubblici per i loro spostamenti. Lo sciopero durerà 4 ore e si svolgerà con le seguenti modalità:

Servizio urbano e suburbano della Città di Torino: dalle ore 15.00 alle ore 19.00

Metropolitana: dalle ore 16.00 alle ore 20.00

Autolinee extraurbane: dalle ore 10.30 alle ore 14.30

Sfm1 Pont-Rivarolo-Chieri (ferrovia Canavesana) e sfmA Torino-Aeroporto-Ceres: dalle ore 18.00 a fine servizio

INCUBO BLOCCO AUTO E SCIOPERO - E’ Gtt stessa a rendere noto che potrebbero esserci evidenti ripercussioni anche sui servizi al cliente e altri servizi gestiti da Gtt. A preoccupare maggiormente è anche l’ipotesi di un nuovo blocco auto: se i valori delle Pm10 non dovessero abbassarsi, le auto verrebbero fermate nuovamente. Con il blocco auto e con lo sciopero dei mezzi Gtt, i torinesi si ritroverebbero letteralmente «paralizzati» in città.