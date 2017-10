«I blocchi sono stati inutili se basta un po' di vento», Appendino risponde

TORINO - «Oggi, come tutti hanno potuto percepire, l’aria di Torino è tornata a essere più respirabile», così la prima cittadina Chiara Appendino il giorno dopo la revoca del blocco delle auto. Proprio grazie al vento (così nocivo per la Val di Susa e per la periferia Torinese) l'aria in città sarebbe tornata pulita e respirabile. «Qualcuno dirà: «Beh, allora i blocchi sono inutili se basta un po’ di vento…» scrive Appendino che risponde secca: «No, anzi. Il blocco è una misura emergenziale di contenimento».

SMOG - Nella serata di ieri, domenica 22 ottobre, il Comune ha deciso di revocare il divieto visto il dato previsionale dell’Arpa di 33 microgrammi di Pm10 per metro cubo, dato disatteso da quello ufficiale che parla, sempre per la giornata di ieri, di 82 microgrammi per metro cubo. Il problema dunque non può considerarsi risolto. La prima a dirlo è la sindaca Appendino: «L’autunno è appena iniziato e ogniqualvolta lo smog si ripresenterà oltre le soglie di sforamento, sarà necessario intervenire . Chiaramente speriamo di doverlo fare il meno possibile». Cosa pensa di fare quindi l'amministrazione per il futuro? «Stiamo promuovendo la mobilità ciclabile con nuove piste, percorsi e punti di bike-sharing. Stiamo fornendo al trasporto pubblico nuovi mezzi, una nuova tariffazione e priorità semaforica. Stiamo incentivando la mobilità elettrica con accesso libero alla ZTL e 230 nuove colonnine per la ricarica e portando il car sharing in periferia» spiega Appendino in un post apparso sul suo profilo Facebook.

AMBIENTE - A prescindere dal blocco delle auto, qualcosa sta cambiando nelle abitudini dei torinesi. E' la stessa sindaca a segnalarlo, postando il commento di un cittadino che dice: «Domani a prescindere dal blocco vado a lavoro in bici, il cambamento deve partire da ognuno di noi, con un po' di buon senso». Così commenta Appendino: «Muoversi a piedi o in bici, utilizzare i mezzi pubblici, efficientare gli spostamenti facendo car pooling, abbassare il riscaldamento, evitare la dispersione termica, sono tante piccole cose che, messe in pratica da ognuno di noi, possono fare la differenza».