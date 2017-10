Arriva la conferma, niente blocco auto per domani e martedì: «Ma da mercoledì cambia tutto»

TORINO - E’ ufficiale: anche per domani la Giunta della sindaca Chiara Appendino ha revocato il blocco auto iniziato mercoledì scorso a causa dell’inquinamento in città. Il tanto temuto semaforo viola, quello che blocca tutte le autovetture indipendentemente dal tipo di alimentazione e classe emissiva, che entra in vigore al ventesimo giorno di sforamento, non toccherà quindi Torino e i torinesi perché oggi, dalle previsioni dell’Arpa, dovrebbe attestarsi un livello di Pm10 inferiore ai 50 microgrammi al metro cubo, limite oltre il quale scatta il primo allarme. Cosa che ad esempio non successa ieri quando, nonostante una previsione non favorevole, il Comune aveva deciso di revocare il blocco auto in vigore da quasi una settimana.

MERCOLEDI’ GRIGIO - Non ci si gongoli troppo però perché da mercoledì la situazione tornerà a peggiorare complice l’arrivo di un nuovo anticiclone e l’assenza, per almeno una settimana da quanto ci ha previsto l’Arpa, di pioggia e vento. Inoltre l’alta pressione e un’inversione termica faciliteranno lo smog. E’ molto probabile dunque che dal fine settimana torni in vigore il blocco delle auto diesel con classe emissiva uguale o inferiore a Euro 4. Più difficile, almeno per quanto si sa al momento, che si arrivi anche al blocco degli Euro 5.