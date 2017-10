Pubblicità record nella stazione Porta Nuova, cartellone lungo 150 metri davanti ai binari

TORINO - Italo sta puntando fortemente su Torino e dopo l’annuncio di dieci collegamenti in più al giorno, con l’aumento della frequenza attuale da 16 a 26 servizi giornalieri, con un collegamento diretto su Milano ogni ora, spunta una mega pubblicità all’interno della stazione Porta Nuova. Un treno in dimensioni quasi reali sovrasta i negozi di fronte i binari: 150 metri lineari riproducenti l’AGV 575 di Italo visibili da tutti i viaggiatori in transito a Torino.

«Tutti i torinesi e i tanti viaggiatori che costantemente si recano per lavoro o piacere presso il capoluogo piemontese», fanno sapere da Italo, «avranno orari e frequenze in grado di soddisfare le proprie esigenze, lungo tutto l’arco della giornata. In attesa delle tante novità riservate a Torino, intanto si può ammirare la maxi affissione pronta ad accogliere lo sguardo incuriosito di tutti i passanti».

Italo alla stazione Porta Nuova (© )