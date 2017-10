Tragedia in alta montagna, giovane studente torinese perde la vita in Austria

INNSBRUCK - Stava compiendo un'escursione sulle montagne al confine tra Austria e Baviera quando è avvenuto il peggio. Non sono ancora state accertate le dinamiche dell'incidente in cui ha perso la vita un giovane studente nato nel torinese. Il ragazzo, residente presso il lago di Garda, studiava in una scuola professionale di Kufstein, cittadina della regione austriaca del Tirolo. A dare l'allarme sono stati i compagni di studio del giovane, allarmati a causa della sua assenza prolungata. La macchina dei soccorsi è partita immediatamente ma quando hanno trovato il giovane era ormai troppo tardi. La salma è stata ritrovata ai piedi di un dirupo alto circa ottanta metri.